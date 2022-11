15 dagen schorsing voor Franse volksvertegenwoordiger die "ga terug naar Afrika" riep naar collega

De sanctie werd goedgekeurd in een stemming in het parlementair halfrond. Alle volksvertegenwoordigers verklaarden zich akkoord met de straf, behalve de fractie van het RN. Het gaat om de zwaarst mogelijke disciplinaire straf voor een volksvertegenwoordiger. Sinds de start van de zogenaamde Vijfde Republiek in Frankrijk (1958) had er nog maar één ander parlementslid die sanctie gekregen.

Veel politici hadden aangedrongen op het ontslag van de Fournas, maar dat kan niet worden afgedwongen. Het parlementslid werd na de stemming door de voorzitster van de Assemblée Yaël Braun-Pivet wel meteen de deur gewezen. "Racisme, wat ook het doelwit daarvan is, is de ontkenning van de republikeinse waarden die ons in dit halfrond verenigen," zei ze.

De Fournas zelf vindt dat hij het slachtoffer is van politieke manipulatie. Hij blijft erbij dat hij met zijn uitspraak niet zijn collega Bilongo viseerde, maar wel een reddingsboot voor migranten op de Middellandse Zee waarover Bilongo aan het spreken was.

Op initiatief van de partij La France Insoumise (LFI), waarvan Bilongo deel uitmaakt, kwamen enkele honderden sympathisanten buiten aan het parlement hun steun betuigen.