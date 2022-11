Gemeente Jabbeke gaat akkoord met komst van noodopvang voor asielzoekers

De gemeente Jabbeke laat alle protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers varen. Deze namiddag kwam burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) samen met staatssecretaris De Moor voor een overleg. In het overleg is een antwoord gekomen op de vragen waarmee de gemeente nog zat. "Het wordt een tijdelijke humanitaire opvang waar gezinnen met kinderen zo’n vier weken zullen verblijven in afwachting van een plek in een asielcentrum", vat Casteleyn samen.

In het tijdelijk opvangcentrum zal voor een periode van zes maanden plaats zijn voor maximaal 500 mensen. "Hieronder vallen vooral kwetsbare gezinnen met kinderen, en niet alleen de alleenstaande mannen waar er eerder ongerustheid over was. In het centrum zal er 24 uur op 24 personeel aanwezig zijn om de mensen op te vangen. Ook het personeel van Fedasil en enkele federale ambtenaren zullen ons bijstaan”, vertelt Casteleyn. Daarnaast worden de mensen die aankomen in het centrum ingeschreven in Brussel en niet in de gemeente Jabbeke. Dat zorgt ervoor dat het onderwijs voor de kinderen op de site zelf georganiseerd wordt.

Als het centrum er komt, wordt de eerste groep mensen over drie weken verwacht. Na zes maanden zal de gemeente de kans krijgen om de oude gebouwen van de civiele bescherming op te kopen, zoals ze oorpronkelijk wou.