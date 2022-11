Werknemer van Twitter getuigt bij VRT NWS over zijn ontslag: "Er kwam geen enkele nieuwe mail meer binnen, dan weet je hoe laat het is"

Toen in zijn mailbox alleen maar mails tot gisteren te lezen waren, wist de Twitter-werknemer hoe laat het was. "De mailbox vernieuwen leverde niets op. Ook mails via mijn werkadres versturen of mails naar mezelf sturen, bleek onmogelijk. En toen besefte ik echt dat ik ontslagen was." Een tijdje later kreeg de werknemer dan de bevestiging van zijn vermoedens via zijn persoonlijke mailadres.

"Al staat er niet zwart op wit dat ik ontslagen ben, maar wel dat ik geselecteerd ben om ontslagen te worden. Op die manier kunnen ze juridisch gezien nog alle richtingen uit." Hieronder zien we de mail waarover het gaat. Alleen zijn er hier en daar kleine aanpassingen doorgevoerd, niet zonder reden. "In het verleden heeft Elon Musk bij mails naar personeelsleden moedwillig een of twee extra spaties toegevoegd, om zo te kunnen traceren wie een mail heeft gelekt."