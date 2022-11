Veiligheidsdiensten in Haïti heroveren belangrijkste brandstofdepot dat door gewapende bendes was geblokkeerd

En dat terwijl Haïti al enige tijd het armste en meest politiek instabiele land van Latijns-Amerika is. In juli vorig jaar werd president Jovenel Moïse in zijn huis vermoord. Het bendegeweld nam daarna nog toe.

De situatie dreigde zo uit de hand te lopen - vooral na de inname van de terminal door de bendes - dat de Haïtiaanse regering overwoog om buitenlandse militaire hulp in te roepen. Het is niet duidelijk of dat nu nog de bedoeling is.