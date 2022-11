"Heartstopper"-acteur Kit Connor (18) wordt uit de kast gedwongen na beschuldigingen van "queer baiting", maar wat is dat precies?

In het verleden meermaals had hij nochtans meermaals aangegeven zich niet comfortabel te voelen bij speculaties over zijn seksuele geaardheid, fans bleven de druk opvoeren en betichtten hem zelfs van zogenoemd "queer baiting". "Dat is een soort marketingtruc om op een veilige manier te scoren binnen de LGBT-gemeenschap, zonder concreet engagement aan te gaan", zegt onderzoeker Florian Van Lee (UGent) in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hij schreef een doctoraat over queerpersonages.