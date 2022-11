Herdenkingsmonument in Staden voor Amerikanen die sneuvelden tijdens WO I staat op verkeerde plaats

In Staden kan je tot op vandaag het herdenkingsmonument "Track to infinity" terugvinden aan de voet van Stadenberg. Het monument is een stukje van een spoorlijn en herdenkt de Amerikaanse soldaten die er in de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld. "Het monument staat daar omdat op die plek op het einde van de oorlog een Frans veldhospitaal en een kleine begraafplaats was. We gingen ervan uit dat de Amerikanen zich op dezelfde plek hadden gevestigd", vertelt Kevin.

Het leek een zekerheid dat de Amerikaanse soldaten zich op die plek bevonden, totdat een Amerikaanse regisseur Kevin contacteerde. "De regisseur wilde een film maken over een Amerikaanse soldaat die in Staden was gestorven. Omdat ik gids ben over de Eerste Wereldoorlog, werd ik met hem in contact gebracht. Hij stuurde me de grondplannen door van de begraafplaats en daarop stonden coördinaten", zegt hij. Kevin zocht de coördinaten op en merkte dat die helemaal aan de andere kant van Staden zouden liggen.