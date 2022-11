Afvalverbrandingsoven van ISVAG in Wilrijk krijgt proefvergunning van twee jaar: "Halfslachtige beslissing in verhaal zonder einde" 

Volgens de schepen wordt een cruciale vraag niet beantwoord. "De vraag moet gesteld worden of een hervergunning of een nieuwe oven wel nodig zijn. Er is misschien te weinig afval om alle ovens te voeden. We zullen de situatie alleszins opvolgen. Even goed is er dan weer een hervergunning. Het is een verhaaltje zonder einde en vooral opnieuw een halfslachtige beslissing. Dat terwijl Aartselaar in alle processen gelijk krijgt."