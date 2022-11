Ook de derde klimaatactivist krijgt twee maanden cel voor actie bij "Meisje met de parel"

Ook de derde verdachte van de klimaatactie bij het beroemde schilderij "Meisje met de parel" in het Mauritshuis in Den Haag in Nederland is veroordeeld tot twee maanden celstraf, waarvan een maand voorwaardelijk. De rechter vond de vernieling bewezen en schaarde de actie gericht op kostbaar erfgoed onder openlijk geweld.