Klimaatactivisten slaan opnieuw toe, deze keer in Rome: "De zaaier" van Vincent Van Gogh besmeurd met soep

Vier klimaatactivisten hebben in Rome soep gegooid op het bekende schilderij "De zaaier" van Vincent Van Gogh. Het werk van de Nederlandse kunstschilder wordt beschermd door een glasraam en is niet beschadigd. Na de actie lijmden de activisten zich vast aan de muur. Het is niet de eerste keer dat actievoerders het gemunt hebben op een kunstwerk, het is ook al de tweede keer in minder dan een maand tijd dat een werk van Van Gogh het doelwit is.