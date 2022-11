"Je bent niet normaal als je homo bent": schepen van Mobiliteit van Kortrijk krijgt anonieme brieven vol homohaat en bedreigingen

Rond 8.30 uur vanochtend heeft Axel Weydts twee anonieme dreigbrieven op Twitter gedeeld. "De eerste brief staat vol met homohaat. De tweede brief gaat nog een stapje verder. Daarin word ik persoonlijk bedreigd", laat Weydts weten.

"Je bent niet normaal als je homo bent. We gaan jou even komen knippen met een bende aan je torengebouw waar je woont", klinkt het zelfs in de tweede brief. De schepen besliste de brieven openbaar te maken om komaf te maken met verdere bedreigingen. Daarnaast zal hij volgende week ook een klacht indienen bij de politie.

De anonieme brieven komen voor schepen Axel Weydts hard aan, omdat het vooral om persoonlijke bedreigingen gaat. "Het is de eerste keer dat ik zulke brieven ontvang. Het zijn persoonlijke aanvallen om wie ik ben als mens. Zo kan het niet verder. Het vreet aan me. Het kwetst me", vertelt hij. "Ik begrijp dat sommige mensen niet akkoord zijn met het verkeersbeleid van de stad, maar op zo’n manier breng je me zeker niet op andere gedachten."