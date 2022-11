Medewerkster Plopsaland De Panne komt met hand en arm in strijkmachine terecht

Vrijdagochtend rond 11.20 uur snelden de brandweer, ziekenwagen en MUG naar Plopsaland De Panne. Daar zat een vrouwelijke medewerker met haar hand en arm gekneld in de strijkrol van de wasserij. Haar collega’s konden haar niet bevrijden en belden de hulpdiensten. De brandweer kon de vrouw snel bevrijden. Daarna werd ze naar het ziekenhuis AZ West in Veurne gebracht. “De vrouw is al even werkneemster in ons park. Ze ondergaat de nodige onderzoeken in het ziekenhuis en we hopen dat alles goed met haar gaat”, zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsa Group.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. "In de centrale wasserij wordt de kledij van het personeel gewassen. Anderhalf jaar geleden kochten we voor die wasserij een nieuwe strijkmachine aan, een soort strijkrol. Het is daar dat de dame vast is komen te zitten", vertelt Van den Kerkhof. Om het arbeidsongeval te onderzoeken, komt er waarschijnlijk ook een inspectiedienst ter plaatse.