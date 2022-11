N-VA Leuven kiest voor Zeger Debyser als nieuwe lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen in 2024

"Het is nog niet 100 procent officieel, maar ik zou het wel graag doen", klinkt het bij Debyser in een korte reactie. Sinds 2012 zit Zeger Debyser in de Leuvense gemeenteraad. Hij vervangt sinds kort ook Lorin Parys als fractieleider van de partij. Die stapte begin dit jaar uit de politiek en koos voor een job in het voetbal bij de Pro League. Katrien Houtmeyers, het tweede gemeenteraadslid dat in aanmerking komt voor het lijsttrekkerschap, zou geen kandidaat zijn. Zij wil zich focussen op haar mandaat als volksvertegenwoordiger in het federaal parlement.