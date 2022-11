Nederland moet verkoop van "sjoemelsigaretten" aanpakken, oordeelt rechter: "Rokers ademen veel meer schadelijke stoffen in dan toegestaan"

In sigarettenfilters zitten namelijk kleine gaatjes. In de rookmachines worden die gaatjes niet afgedekt, waardoor de aangezogen tabaksrook sterk wordt verdund. Maar dat strookt niet met de realiteit, want een roker die zijn sigaret rookt, knijpt met zijn vingers of lippen die gaatjes in de filters dicht. Daardoor inhaleren rokers in realiteit veel meer onverdunde toxische stoffen. Zo komen er volgens Nederlands onderzoek 2 tot 26 keer meer schadelijke stoffen in de longen terecht dan wat er uit de meettechniek blijkt.