"Bedankt Hugo, dat je zo goed voor Nicole hebt gezorgd": de dood van Nicole Josy (76) laat weinig mensen onberoerd 

Radio2-journalist Ann Reymen heeft het allerlaatste interview met Nicole en Hugo gedaan in september. "Ik ben naar daar gegaan om het te hebben over Werelddag Dementie, maar ik ben naar buiten gegaan en heb eigenlijk alleen onthouden wat een mooi liefdesverhaal die twee hadden."

"Het was zo'n mooi en open gesprek", zegt Reymen. "Op een gegeven moment zei Hugo dat hij hoopte dat Nicole voor hem zou overlijden, want "wie zorgt anders voor ons Nicole?". Ik begon te wenen. Ik weet nog dat ik dacht hoe onprofessioneel het was dat ik weende in de zetel van Nicole en Hugo, maar hij was zelf ook aan het huilen. En ondertussen was Nicole zo liefdevol naar hem aan het kijken."