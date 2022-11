Zangeres Nicole Josy (76), van Nicole & Hugo, is overleden

Nicole kreeg twee keer de diagnose kanker. In 2022 raakt bekend dat ze ook leed aan de ziekte van Alzheimer. De dood was echter nooit een taboe voor het koppel. Hun testament was al een hele tijd gemaakt. Ook over euthanasie waren er duidelijke afspraken. Zo was er een heel scenario voor wat er moet gebeuren nadat een van hen gestorven is. Het is onder meer hun grote wens dat hun assen samen uitgestrooid worden in een baai in Saint-Tropez.