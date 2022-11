15 kilometer file op E19 kost meer dan 200.000 euro: nieuwe tool berekent exacte kostprijs files

We verliezen dus massaal tijd op de baan: in 2018 bedroeg het aantal verloren uren als deel van de totale afgelegde kilometers in Vlaanderen 16 procent, rond Brussel was dat 25 procent. Een gemiddelde rit duurde in Vlaanderen dus 16 en rond Brussel zelfs 25 procent langer dan die rit zonder file zou duren. Cijfers van gsm-producent TomTom wijzen er zelfs op dat je in Brussel in 2018 38 procent langer onderweg was door file.