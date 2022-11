Opvangcrisis raakt maar niet opgelost: dit jaar komen we aan 100.000 mensen die onderdak nodig hebben

De Moor erkent dat Fedasil aan zijn limieten zit op het vlak van opvangcapaciteit. Afgelopen nacht hebben NGO's een recordaantal maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die geen opvangplaats hadden gekregen. Ruim 100 mensen met kinderen en 150 alleenstaande mannen moesten de nacht op straat doorbrengen.

"Deze maand hebben 4.000 mensen asiel aangevraagd in ons land", zegt De Moor. Tijdens de asielcrisis van 2015 hebben in totaal een recordaantal van 44.760 mensen asiel aangevraagd in ons land. Dit jaar zijn dat er al 30.000.

Daarbij moeten we nog 60.000 mensen rekenen die hier bescherming krijgen. In de praktijk zijn dat vooral Oekraïense vluchtelingen. Onderdak voor hen is geen verantwoordelijkheid van Fedasil, maar van het Vlaams Gewest. Asiel en Migratie wijst er wel op dat de Oekraïeners de druk op het systeem verhogen omdat voor hun opvang vaak op dezelfde instanties een beroep wordt gedaan (o.m. Rode Kruis of Caritas).