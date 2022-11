Opnieuw ontploffing bij huis in Berchem, dat al verschillende keren doelwit werd van aanslag

Het huis dat het doelwit was, werd de afgelopen maanden al verschillende keren geviseerd. Zo werd het ook al beklad met graffiti en beschoten. Er werd in de straat ook al een auto in brand gestoken. Vermoedelijk werden er ook al aanslagen voorkomen, want in de buurt werden al eens verdachten onderschept zonder dat er die keer sprake was van een aanslag.

De straat is nu afgezet en het gerechtelijk lab is ter plaatse voor een sporenonderzoek. Bij alle voorgaande feiten onderzoekt het parket onder meer of er een link is met het drugsmilieu.