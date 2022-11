Oppositie in Haaltert houdt maandag vertrouwensstemming over burgemeester Veerle Baeyens (N-VA)

"Ik vraag me in de eerste plaats af of een vertrouwensstemming naar een burgemeester wel mogelijk en wettelijk is", klinkt het. "Gaat men nu in de toekomst altijd een stemming houden als een burgemeester met haar korpschef spreekt?"

Intussen beslissen de politievakbonden of ze nu wél of niet zouden staken. Ze hadden een onderzoek door het departement binnenlands bestuur gevraagd én excuses van de burgemeester. "Maar excuses komen er zeker", verzekert Baeyens. "Dat heb ik zo afgesproken met de korpschef en ik sta erop om mijn excuses over de perceptie rond de feiten persoonlijk aan te bieden."