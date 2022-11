Echtgenoot Nancy Pelosi heeft ziekenhuis verlaten en zal thuis verder herstellen na brutale aanval

De verdachte, de 42-jarige Canadese David DePape, is ondertussen gevat. Uit documenten van de rechtbank blijkt dat hij het op Nancy Pelosi had gemunt, maar die was op dat moment niet thuis. Hij is aangeklaagd voor "een poging tot ontvoering van mevrouw Pelosi" en "een aanval op meneer Pelosi".

Nancy Pelosi is voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.