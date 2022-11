Hoe desinformatie de man van Nancy Pelosi bijna het leven kostte: "Afgelopen jaren vaak gezien wat er gebeurt als mensen vast zitten in eigen werkelijkheid"

Met gebroken knieschijven en in een rolstoel zich voortbewegend zou zij aan het kruim van de Amerikaanse politiek tonen wat de gevolgen zijn van het achterhouden van "de waarheid". Dat ze die avond niet thuis was bij haar man in San Francisco betekende wellicht haar redding.

"Onderzoek wees uit dat DePape tot over zijn oren vastzat in complottheorieën" zegt Verheyden. Niet alleen was de man een trouwe aanhanger van Qanon, ook van de holohoax, een theorie die stelt dat de Holocaust verzonnen is, was hij rotsvast overtuigd."