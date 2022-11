Pensioenspaarfondsen brengen amper op: wat moet je doen wanneer je 30, 50 of 65 bent?

Sta je nog aan het begin van je loopbaan? Dan moet je je niet al te veel zorgen maken, zegt Pironet. "Je hebt als dertiger nog minstens 30 jaar spaartijd voor de boeg. Je hebt met andere woorden nog heel veel tijd om de huidige verliezen om te buigen in winsten.

Je krijgt ook elk jaar een mooi fiscaal voordeel. "Dat mag je niet onderschatten", zegt Pironet. "Als je elk jaar het maximumbedrag spaart, krijg je 30 procent terug van de belastingen."

Kies je dan best voor een minder risicovol spaarprofiel? "Omdat je pensioen nog lang niet in zicht is, zou ik zeker nog wel risico durven nemen en dus kiezen voor een pensioenfonds dat meer investeert in aandelen."