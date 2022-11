Politie Antwerpen lanceert nieuwe sensibiliseringscampagne tegen online-oplichting

De beste manier om daar op in te spelen is volgens de politie bewustwording. Via een sensibiliseringscampagne wil de politie burgers helpen online-oplichting en phishing te herkennen. In korte filmpjes deelt acteur Sven De Ridder onder de noemer van “Verse Phish” enkele concrete tips. “Hoe meer mensen zich bewust worden dat er gevaar zit in zulke dingen, hoe beter”, zegt Sven De Ridder. Naast de filmpjes zullen er ook posters in de stad te zien zijn. De campagne wordt op 17 november officieel gelanceerd.