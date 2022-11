Topman van Puma wil overstappen naar concurrent Adidas, gevoelig want de sportmerken delen een geschiedenis

In 1924 richtte de broers Rudolf en Adolf Dassler samen een schoenenfabriek op. Ettelijke jaren later verzuurde hun relatie, in 1949 gingen ze elk hun eigen weg. Rudolf startte Ruda, het latere Puma, op. Adolf ging verder met zijn eigen schoenen en stichtte het merk Adidas. Het is dus niet verwonderlijk dat de gesprekken tussen voormalige CEO Gulden en Adidas, niet in goede aarde vielen bij Puma.