Royals op zondag - Nee, geen kapotte rok voor koningin Letizia en een lucratieve tv-deal voor Mike Tindall 

"Gespuis in de speelgoedkluis" heeft in Nederland na drie weken 100.000 bioscoopgangers gelokt. De nieuwe Sinterklaasfilm strikte niet alleen realityster Martien Meiland en Royce de Vries, zoon van de vermoorde journalist Peter R. de Vries, maar ook Laurentien van Oranje. De schoonzus van koning Willem-Alexander is in de film kort op een bankje te zien met een boek in haar handen.



Regisseur Lucio Messercola vertelt dat het de makers leuk leek om iemand van het koningshuis in de film te krijgen. Zeker gezien een personage in de film door geheugenverlies denkt dat hij koning is. "We hebben het gewoon voorgesteld en ze vond het hartstikke leuk om te doen. Natuurlijk leest ze een boek in de film, want ze zet zich in het echte leven in om lezen te bevorderen", vertelt Messercola.