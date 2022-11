"Het is goed en juist dat ik hier ben": Duitse bondskanselier Scholz verdedigt omstreden blitzbezoek aan China

Maar Scholz pleit net voor meer samenwerking met China en is van mening dat Duitsland en China een goede relatie moeten onderhouden. "Het is goed en juist dat ik hier vandaag ben", waren zijn eerste woorden tijdens een persconferentie in Peking. "In deze tijden is het belangrijker dan gebruikelijk om met elkaar te praten. Het is goed dat we van gedachten kunnen wisselen over alle onderwerpen, ook die waarover we een andere visie hebben."

Wat de economische relaties betreft, zei Scholz dat er nood is aan "wederkerigheid en dezelfde toegang tot investeringen aan beide kanten". "Afhankelijkheid moet voorkomen worden." Scholz benadrukte ook dat hij wel degelijk de mensenrechtensituatie in China heeft aangekaart. "Mensenrechten zijn universeel, zeker als het over rechten van minderheden gaat." Volgens Scholz was het belangrijk dat hij dit persoonlijk kon aankaarten bij de Chinese leiders.