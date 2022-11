Laurent en Jamie moeten stadhuis van Antwerpen delen met Sinterklaas op hun trouwdag: "Gelukkig hoeven onze plannen niet te wijken"

Net op dat moment meert Sinterklaas met zijn boot uit Spanje in Antwerpen aan. Hij trekt naar het stadhuis om daar de kinderen toe te spreken. “Toen we op een avond televisie keken, ontdekten we toevallig dat Sinterklaas op onze trouwdag aan het stadhuis van Antwerpen zal staan. Even waren we in paniek. De grote markt wordt afgesloten en we waren bang dat de goedheilige man onze trouwplannen in de war zou sturen. Dat is gelukkig niet zo.”