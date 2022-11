Sparen voor (klein)kinderen: De Inspecteur geeft 3 alternatieven voor het klassieke spaarboekje

Je kan je geld ook investeren in een spaarfonds. Radio2-luisteraar Annelies Wijnants doet dat bijvoorbeeld. "Ik heb voor mijn twee pubers een spaarfonds. Ik stort elke maand 30 euro in dat fonds. Ze krijgen het geld als ze 24 jaar zijn."

"Dat is een spaarplan waarbij je elke maand, elke kwartaal of elk jaar geld in een fonds stort en het geld wordt dan van voor jou belegd", zegt Verschueren. "Je kan een spaarplan opstarten volgens het systeem van een gegarandeerde rente. Of je kan kiezen voor iets meer risico, je geld komt dan in een fonds dat belegt in aandelen en obligaties."

"Je kan weten waarin je je geld stopt als je de beleggersinformatie leest", zegt Verschueren. "Er bestaat ook een soort van classificatiesysteem waarin je kan zien of je in een duurzaam of niet-duurzaam systeem zit."

Hoe zit het met de opbrengst? "De beurzen doen het nu heel slecht, dus de opbrengst is nu beperkt", zegt Verschueren. "In normalere tijden brengen aandelen gemiddeld 5 à 6 procent op. Afhankelijk van welk soort fonds je hebt, heb je meer of minder opbrengst."

Verschueren wijst er wel op dat een fonds niet gratis is. "Je hebt instapkosten en beheerskosten. Niet elke bank rekent evenveel kosten aan. Bekijk dat dus aandachtig voordat je een keuze maakt."