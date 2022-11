Oplichters maakten e-mailadres van Ellen na en bestoken haar klanten nu met valse betalingsmails: wat is "spoofing" en wat doe je eraan? 

Ook bedrijven zoals Amazon, Bol.com en Colruyt hebben soms last van oplichters die hun e-mailadresssen namaken. Afgelopen weekend waarschuwde SafeOnWeb nog voor valse mails in naam van Amazon. "Dat is ook een vorm van spoofing. Een andere techniek die ze gebruiken is het e-mailadres lichtjes aanpassen. Wie niet goed kijkt, denkt dus een mail van het echte bedrijf te ontvangen. In werkelijkheid is dan de de letter "o" in Colruyt bijvoorbeeld vervangen door een "ø"."