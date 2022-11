Hoe ga je om met schreeuwende ouders aan de zijlijn van het sportveld of met trainers die je kind te vaak op de bank houden?

Om daarbij te helpen heeft het Centrum voor Ethiek in de Sport een soort spel opgesteld. Aan de hand van 20 concrete voorbeelden moet de communicatie en het begrip tussen de club, de trainer, de ouders en de ouders onderling verbeteren. "Alles is in functie van het kind, want zij zijn de dupe van schreeuwende ouders aan de zijlijn of slechte communicatie tussen ouder en trainer", zegt Evy Van Coppenolle van het Centrum Ethiek in de Sport aan VRT NWS.