Stadsdichters Antwerpen nemen collectief ontslag: "Poëzie maakt samenleving warmer; koudheid bestuur staat daar haaks op"

Na twee maanden is er nog altijd geen overeenkomst. "Mijn geduld is groot, maar niet eindeloos," zegt Lies Van Gasse. Maar dat de stadsdichters nu collectief ontslag nemen heeft ook te maken met het ruimere culturele klimaat in Antwerpen, met name het schrappen van de culturele projectsubsidies. Die beslissing dateert van enkele weken geleden.

Lotte Dodion: “Het gaat over middelen om kunst toegankelijk, nieuwer en breder te maken. Dit is geen snelle begrotingsfix, dit is een doodswens, en daar kan ik me niet achter scharen. Ik geloof in poëzie als een manier om de samenleving warm te maken. De koudheid van dit stadsbestuur en de samenlevingsvisie die het uitdraagt, staan daar haaks op en zijn niet langer verzoenbaar.”