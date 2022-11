Tegenstrijdige bevelen over een uitgaansverbod in Cherson, mobilisatie van zware criminelen en een nieuwe tirade van Poetin tegen het Westen 

Poetin maakte intussen ook cijfers bekend over het aantal burgers dat via de afgekondigde mobilisatiecampagne onder de wapens is geroepen: dat zijn er volgens de president 318.000. Als dat cijfer hoger lag dan tot dusver was meegedeeld (zijn eigen minister van Defensie Shoigu had het eerder over 300.000 soldaten), dan kwam dat volgens de president door een hoog aantal "vrijwilligers" die zich hadden gemeld.

President Poetin ondertekende daarnaast een wet die het voortaan ookofficieel mogelijk maakt om veroordeelde misdadigers te rekruteren voor de oorlog. Er werd al wel gerekruteerd in gevangenissen en strafkolonies, met de belofte dat wie zou gaan vechten in Oekraïne daarna gratie zou krijgen, maar volgens onze correspondent in Moskou Geert Groot Koerkamp gebeurde dat vooral op initiatief van Jevgeni Prigozjin, hoofd van de Wagner-groep. Dat is een huurlingenleger dat ook in Oekraïne wordt ingezet.

Volgens Groot Koerkamp handelde Prigozjin in een soort juridische schemerzone, waarbij bovendien de deur werd open gezet naar corrupte deals waarbij misdadigers aan Prigozjin konden beloven te gaan vechten om daarna - na hun vrijlating - die verplichting weer af te kopen. Wat Poetin nu wettelijk mogelijk maakt, is de recrutering van veroordeelde misdadigers die al vrijgelaten waren, maar die nog onder toezicht stonden. Verkrachters van minderjarigen, terroristen en spionnen komen bovendien niet in aanmerking.