"De mensen zien af, dit moet veranderen": undercoverbeelden tonen slechte leefomstandigheden voor gastarbeiders in Qatar

Volgens Qatar zouden ook de leefomstandigheden erop vooruit moeten gegaan zijn. Alles wordt beschreven in een ministriële omzendbrief. Woonblokken voor gastarbeiders moeten voorzien worden door de werkgever. Ze moeten uitgerust zijn met een keuken, inclusief koelruimtes. In de slaapkamers moet er zes vierkante meter per bed zijn en er moeten wasmachines ter beschikking gesteld worden. Het zijn maar enkele voorbeelden, maar niets hiervan is in orde in het woonblok waar David verblijft.

In onderstaand fragment zie je hoe de situatie in het gebouw waar David leeft werkelijk is.

