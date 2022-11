Volgende twee nachten op knooppunt Groot-Bijgaarden afsluitingen en omleidingen voor het vervangen van portieken boven de weg

Op dinsdag 8 november vanaf 23 uur tot woensdag 9 november om 4 uur is er nog een bijkomende omleiding. Rijd je op de buitenring van Zaventem naar Groot-Bijgaarden, dan kan je vanaf Zellik niet meer via de zijrijweg naar de E40 of naar Brussel. Je moet dan de afrit Zellik nemen en daarna kan je via een omleiding naar de N9, richting Brussel. Aan de eerste oprit van de Keizer Karellaan vanuit Brussel kan je dan de ring en de E40 bereiken. Ook wie via de Pontbeeklaan (N9) uit Asse komt en de buitenring op wil, zal voor een gesloten oprit staan. Volg dezelfde omleiding of rij de binnenring richting Zaventem op en keer in Wemmel, dat kan ook. Op het kaartje hieronder zie je de omleidingen. Hieronder kaart 2.