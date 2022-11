Volgende twee nachten op knooppunt Groot-Bijgaarden afsluitingen en omleidingen voor het vervangen van portieken boven de weg

Wil je naar de Keizer Karellaan, dan zal je navigatiesysteem of verkeersapp je op de binnenring wellicht al omleiden via de afrit naar de Dansaertlaan, dat is veel korter.

Tijdens de nacht van dinsdag 15 november op woensdag 16 november is de binnenring rond Brussel van 0u30 tot 4 uur volledig afgesloten vanaf de afrit bij Groot-Bijgaarden-Dansaertlaan. Dat is de laatste lokale afrit voor het eigenlijke knooppunt.

Dit zal zeker de meeste hinder veroorzaken want al het verkeer moet daar de snelweg verlaten. Via de Dansaertlaan en de Steenweg op Zellik kan je naar de Keizer Karellaan. Daar kan je weer naar de binnenring, naar Brussel of richting E40. Wie die nacht vanuit Wallonië of Halle naar het noorden van Brussel of richting Antwerpen wil, rijdt beter via de buitenring. Hieronder kaart 4.