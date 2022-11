Woonzorgcentra voeren opnamestop in door personeelstekort: "Er schort fundamenteel iets"

Nochtans is dat personeelstekort iets wat we al een hele tijd weten, vertelt Staes. "We weten dat die vergrijzingsgolf op ons afkomt." Hij spreekt ook over een dubbele vergrijzing, waarbij de oudere babyboomgeneratie zijn intrede doet in de woonzorgcentra. De jongere generatie, die tussen 1955 en 1960 geboren is, gaat nu met pensioen en verlaat de zorgsector. Staes ziet bij zijn leden een gemiddelde van twee voltijdse werknemers per woonzorgcentrum die voor het einde van het jaar met pensioen gaan.