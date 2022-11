Zilverschat uit de Vikingtijd gevonden in Noorwegen

"We kunnen zien dat de eigenaar zich had voorbereid op handel drijven door het zilver in geschikte gewichtseenheden te verdelen. De persoon in kwestie had toegang tot volledige brede armbanden, een oer-Deens object, wat erop lijkt te wijzen dat de eigenaar in Denemarken verbleef voor hij naar het gebied rond Stjørdal -Trøndelag - reisde", zei Maixner.

Een ander ongewoon kenmerk is de ouderdom van de Arabische munten. Doorgaans zijn zo'n drie kwart van de islamitische munten in Noorse vondsten uit de Vikingtijd geslagen tussen 890 en 950 n.C. Uit deze vondst zijn slechts 4 van de 7 munten gedateerd, maar ze stammen uit de late jaren 700 of vroege jaren 800 tot later in de 9e eeuw.

"De relatief hoge ouderdom van de islamitische munten, de brede armbanden en de hoge mate van versnippering van de meeste objecten zijn meer kenmerkend voor vondsten uit Denemarken dan uit Noorwegen. Deze kenmerken maken het ook redelijk aan te nemen dat de artefacten dateren van rond 900 n.C.", zei Maixner.