Buurtbewoners van de wijk Valaar in Wilrijk herdenken de dood van de moeder en dochter die stierven door CO-vergiftiging

Op 11 oktober werden twee levenloze lichaam aangetroffen in een woning in de wijk Valaar in Wilrijk. Twee vrouwen, Deborah (44) en haar dochter Louise (23), kwamen om het leven door CO-vergiftiging. In de woning werd een smeulende barbecue aangetroffen wat doet vermoeden dat de slachtoffers op zoek waren naar een alternatieve manier om hun huis te verwarmen En dat moesten ze bekopen met de dood.