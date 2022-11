Klimaatactivisten ketenen zich vast aan privéjets op luchthaven Schiphol

Enkele honderden klimaatactivisten van Extinction Rebellion en Greenpeace in Nederland voeren sinds vanmorgen actie op de luchthaven Schiphol in Amsterdam. "Dit is een klimaatnoodtoestand, maar Schiphol blijft het klimaat, de natuur en de gezondheid van mensen ernstig schaden", klinkt het bij de demonstranten. Ze vinden dat de luchthaven te veel uitzonderingen krijgt van de regering op het gebied van belastingen, CO2-uitstoot en lawaai.