Dronken man vuurt lichtkogel af: zeker 13 doden bij brand in nachtclub in Russische stad Kostroma

De brand in de populaire nachtclub Poligon, op 300 km ten noordoosten van Moskou, kostte de hulpdiensten meerdere uren om te blussen. Volgens Russische media werd de brand veroorzaakt door een lichtkogel.



Een beschonken man kocht eerst bloemen voor een vrouw en begaf zich daarna naar de dansvloer waarna hij een lichtkogel afvuurde. Eenmaal de verlichting aan het plafond vuur vatte, ging het razendsnel en vulde de club zich met rook.



Er is sprake van 13 tot 15 doden en bijna 50 gewonden. Gelukkige slaagde 250 feestgangers erin zich in veiligheid te brengen. Vijftig brandweerlui en twintig brandweerwagens kwamen om de situatie onder controle te krijgen. De verdachte, een inwoner van Kostroma, werd gearresteerd. Het onderzoek loopt.



In 2009 kwamen nog 159 mensen om bij een brand in een nachtclub in het Russische Perm.