Geen CD&V in Gentse stadslijst voor gemeenteraadsverkiezingen in 2024

Er zijn al langer plannen in Gent om in 2024 naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken met een zogenaamde "stadslijst". Verschillende politieke partijen zijn daarover aan het onderhandelen. Maar nu is duidelijk dat CD&V geen deel zal uitmaken van die stadslijst. "CD&V Gent heeft kennisgenomen van de concrete plannen van Open VLD en Vooruit om twee jaar voor de verkiezingen te kiezen voor een recept uit het verleden en samen te smelten tot een paarse stadslijst", laat Stijn De Roo van CD&V in een persbericht weten. Het ziet er dus naar uit dat Open VLD en Vooruit samen een Gentse stadslijst zullen vormen. Maar beide partijen willen voorlopig geen commentaar geven.