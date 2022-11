Herdenkingstoerisme in de Westhoek komt stilaan op gang, maar Britten pikken iets minder snel de draad op

In de Westhoek komt het herdenkingstoerisme na het corona-rampjaar weer stilaan op gang. Dat blijkt uit cijfers van toerismeorganisatie Westtoer. Er is een toename met 26 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021, maar we zitten nog altijd onder de bezoekersaantallen van 2019, van vóór de covidpandemie.