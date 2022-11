Jo Vally tekent als eerste rouwregister voor Nicole: “Woorden schieten tekort”

Ook burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) tekende het rouwregister. “Nicole was een echte Wemmelse dame, het was een grote dame”, zegt hij. “Vlaanderen lag aan hun voeten en ik vond het heel gepast om in naam van het gemeentebestuur het rouwregister te komen tekenen. Nicole is hier geboren en getogen, we hebben allemaal haar (inter)nationale loopbaan gevolgd. Ze waren vaak in GC De Zandloper, we zagen ze hier in het winkelcentrum en opvallend: ze waren altijd met twee. Het is een afscheid van een zeer bijzondere dame. Maar ze zal altijd bij ons blijven. Ze was ook ereburger van Wemmel.”