Man sterft bij brand in appartement in Gent

De brand brak rond 8 uur vanmorgen uit in een appartement in de Francisco Ferrerlaan in Gent. Het brandalarm was afgegaan en de brandweer kwam ter plaatse. De brand veroorzaakte veel rook. In het appartement op de zevende verdieping vonden de brandweermannen de bewoner op de grond. Hij was overleden. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk, maar er is geen kwaad opzet in het spel. Er vielen geen andere slachtoffers bij de brand.