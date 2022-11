Antwerpse schepen voor Cultuur reageert verrast op ontslag stadsdichters: "Ze hebben ons onvoldoende tijd gegeven"

De schepen spreekt tegen dat het stadsbestuur cultuur kil behandelt: "Elke legislatuur wordt er in cultuur 684 miljoen euro geïnvesteerd, dat kan je niet zeggen dat we geen hart hebben voor cultuur." Ait Daoud hamert op de huidige crisis. "De middelen voor de projectsubsidies hebben we geschrapt, omdat we stonden voor een zware besparingsronde. Antwerpen is daar niet uniek in: alle lokale besturen kreunen onder de hoge energieprijzen en stijgende loonkosten." Maar volgens haar blijven er heus genoeg mogelijken over voor jonge, beginnende kunstenaars. Dat was een bezorgdheid van de stadsdichters.