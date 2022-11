Nood is hoog, maar toiletten aan boord onbruikbaar: vliegtuig maakt onverwachte tussenstop

Een Airbus A321 van de Britse luchtvaartmaatschappij Jet2 heeft onverwacht een tussenstop moeten maken op de luchthaven van Bilbao, in het noorden van Spanje. Het toestel was op weg van Gran Canaria, op de Canarische eilanden, naar Manchester, in het Verenigd Koninkrijk. Het vliegtuig had 200 passagiers aan boord, maar die konden geen gebruik maken van de toiletten aan boord omdat de reservoirs van die toiletten niet konden worden geleegd. Noodgedwongen maakten de piloten een onvoorziene sanitaire stop.