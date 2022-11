Razende tornado's treffen Oklahoma en Texas: voorlopig één dode en 90.000 gezinnen zitten zonder stroom

De dode viel in Oklahoma waar de stad Idabel ontzettend veel schade leed. Onder meer de kerk, het medische centrum en de lokale school deelden in de brokken. Heel wat mensen zouden er nog vastzitten. Reddingswerkers zijn onderweg.



In de naburige staat Texas werden op zijn minst vijftig huizen verwoest. Daar worden alvast twee zwaargewonden in een ziekenhuis gemeld. Het noodweer werd voorspeld met de raad om veilige oorden op te zoeken, zoals schuilkelders. Naar schatting 90.000 gezinnen zitten zonder stroom en ook voor vandaag worden tornado's verwacht.