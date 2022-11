Twee doden bij steekincident in Nederlands psychiatrisch centrum

De feiten speelden zich zaterdagmiddag af in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht in Balkbrug. Dat is een centrum dat hulp biedt aan patiënten met complexe psychiatrische problemen, veelal met een niet-Nederlandse achtergrond. Er zitten ook mensen die veroordeeld zijn, maar niet allemaal. Over de identiteit van de dader werd nog geen informatie verschaft.