Vijf zwaargewonden bij ongeval met spookrijder en taxi op E17 in Haasdonk

Het ongeval gebeurde rond 3 uur afgelopen nacht. Op de E17 in Haasdonk bij Beveren reed een spookrijder frontaal in op een taxi met 4 mensen in. Door de klap zaten de taxichauffeur en zijn 3 passagiers gekneld in het wrak. De brandweer moest hen bevrijden. Ze raakten allemaal zwaargewond bij het ongeval. Vooral de passagier die vooraan in de taxi zat is er erg aan toe. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook de autobestuurder die al spookrijdend het ongeval veroorzaakte, is zwaar gewond. De autosnelweg was door het ongeval een tijdlang versperd.