Vrouw uit Oostduinkerke verdacht van brandstichting na echtelijke ruzie

De brand ontstond vrijdagnamiddag rond 14.30 uur op camping Dunepark, op de grens tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar het vuur veroorzaakte veel rook. De brand woedde vooral in een loods aan de voorkant van de camping. Boven de loods is er een woning. Er is veel schade. De loods brandde volledig uit, de woning is onbewoonbaar. De brandweer kon voorkomen dat enkele gasflessen in de loods vuur vatten.

De branddeskundige van het parket stelde vast dat de brand was aangestoken. Vermoedelijk na een echtelijke ruzie. Een vrouw van 58 is opgepakt.